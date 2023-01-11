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الاتحاد الأوروبي والناتو يدشنان قوة مهام لحماية البنية التحتية المهمة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 2:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 2:04 م

أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء تشكيل قوة مهام مشتركة معنية بتوفير حماية أفضل للبنية التحتية المهمة بالكتلة الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بروكسل" لقد رأينا تخريبا في نورد ستريم. هذا أظهر أننا في حاجة لأن نكون مستعدين وأن نواجه هذا النوع الجديد من التهديد".

وتم رصد أربعة مصادر تسرب في خطي نورد ستريم 1 و 2 للغاز في سبتمبر الماضي، بعد وقوع انفجارات في بحر البلطيق الدنماركي، حيث قالت السلطات السويدية إن السبب عمل تخريبي.

وأضافت فون دير لاين: خبراؤنا من الناتو والاتحاد الأوروبي سوف يعملون جنبا إلى جنب لتحديد التهديدات على البنية التحتية المهمة، ودراسة نقاط الضعط الاستراتيجية.

وأوضحت فون دير لاين أن قوة المهام سوف تغطي البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والرقمنة والفضاء.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج "المرونة وحماية البنية التحتية المهمة تمثل جزءا أساسيا من جهودنا المشتركة، مثلما رأينا، مع تسليح الرئيس الروسي فلادمير بوتين للطاقة وتخريب خطوط أنابيب نورد ستريم".

وأضاف أن قوة المهام "سوف تكون خطوة مهمة في جعل مجتمعاتنا أقوى وأكثر أمنا".


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