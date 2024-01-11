تركيا: توقيف 10 أشخاص من المطلوبين للإنتربول

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الخميس، توقيف 10 أشخاص في إسطنبول، صادرة بحقهم مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء من 6 دول.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن وزير الداخلية قوله في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الدول الـ 6 هي إيران وكوريا الجنوبية وسوريا والصين وأوزبكستان وسويسرا، موضحا أن المتهمين الـ10 تم القبض عليهم عبر عملية "القفص-30" التي نفذتها مديرية أمن إسطنبول.

وأشار إلى أن الموقوفين كانت صدرت بحقهم مذكرات البحث بتهم مختلفة، منها غسل الأموال والاحتيال وتهريب المهاجرين.