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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: توقيف 10 أشخاص من المطلوبين للإنتربول

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 11:42 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 11:42 ص

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الخميس، توقيف 10 أشخاص في إسطنبول، صادرة بحقهم مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء من 6 دول.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن وزير الداخلية قوله في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الدول الـ 6 هي إيران وكوريا الجنوبية وسوريا والصين وأوزبكستان وسويسرا، موضحا أن المتهمين الـ10 تم القبض عليهم عبر عملية "القفص-30" التي نفذتها مديرية أمن إسطنبول.

وأشار إلى أن الموقوفين كانت صدرت بحقهم مذكرات البحث بتهم مختلفة، منها غسل الأموال والاحتيال وتهريب المهاجرين.


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