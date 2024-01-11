إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم للأندية

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الخميس خطابًا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي جرت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزة ممثلًا للقارة الإفريقية.

وأضاف إنفانتينو أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية، وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم، وكل هذا يبشر بما هو قادم، ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب.

وتمنى إنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي والمنظومة كاملة، وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب.