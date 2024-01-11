الرئيس الأوكراني يصل إستونيا ضمن جولته في دول البلطيق

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وصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى إستونيا ضمن جولته في دول البلطيق التي تتضمن ثلاث دول.

واستقبل وزير خارجية إستونيا مارجوس ساخنا الرئيس الأوكراني في مطار تالين.

ويعتزم زيلينسكي، مناقشة منح أوكرانيا مزيد من المساعدات، وانضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، مثلما فعل خلال زيارته لليتوانيا أمس الأربعاء.

ومن خلال هذه الزيارة، يريد زيلينسكي أن يظهر امتنانه لدول البلطيق لتقديمها مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية.

ويشار إلى أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا من ضمن الدول الأكثر تأييدا لأوكرانيا على مستوى العالم.

وكتب زيلينسكي، عبر تطبيق "تليجرام":" هذه أكثر من مجرد زيارة امتنان، هذه زيارة ثقة".

وأضاف: "نحن نقف سويا ولن نفقد وحدتنا".

ويشار إلى أن زيلينسكي لم يزر استونيا منذ بدء الحرب، ويعتزم لقاء نظيره الإستوني الار كاريس، كما سوف يلقى كلمة أمام البرلمان ويلتقى بأعضاء القيادة السياسية في إستونيا.

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي بعد ذلك إلى لاتفيا.