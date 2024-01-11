الشيخة حسينة تؤدي اليمين الدستورية لولاية خامسة رئيسة لوزراء بنجلاديش

أدت الشيخة حسينة اليمين الدستورية لولاية أخرى كرئيسة لوزراء بنجلاديش اليوم الخميس، بعد أقل من أسبوع من فوز حزبها الحاكم رابطة عوامي في انتخابات برلمانية شابها انخفاض نسبة مشاركة الناخبين وأعمال عنف متفرقة.

وتعد حسينة أول رئيسة وزراء في تاريخ بنجلاديش يتم انتخابها لولاية رابعة على التوالي، وخامسة بشكل عام، لمدة خمس سنوات.

وقاطع الحزب الوطني البنجلاديشي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، والمنافس السياسي الرئيسي لحزب الشيخة حسينة، الانتخابات بسبب مخاوف من تزوير الأصوات.

وطالب الحزب الوطني البنجلاديشي منذ فترة طويلة بإجراء انتخابات تحت إشراف حكومة تصريف أعمال غير حزبية، لكن حزب حسينة الحاكم رفض الفكرة باعتبارها "غير دستورية".

وأدت السياسية البالغة من العمر 76 عاما اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين في قصر بانجابهابان في دكا، وكان برفقتها حكومتها الجديدة المكونة من 25 وزيرا و11 وزير دولة.

وتم تعيين وزير الإعلام والإذاعة السابق حسن محمود وزيرا للخارجية بينما تم إسناد وزارة المالية لأبو الحسن محمود علي، وزير الخارجية السابق في حكومة حسينة السابقة.

وقد فاز حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تتزعمه حسينة بـ 222 مقعدا من بين المقاعد البرلمانية الـ298 التي تم التنافس عليها في الانتخابات التي جرت في 7 يناير.

وتم تعليق الانتخابات في دائرتين انتخابيتين برلمانيتين – إحداهما بسبب أعمال عنف اندلعت خلال الانتخابات والأخرى بسبب وفاة مرشح مستقل لأسباب طبيعية قبل التصويت.

وقُتل شخص واحد على الأقل في أعمال عنف يوم التصويت في ظل مقاطعة الحزب الوطني البنجلاديشي وحلفائه اليمينيين. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41.8%، مقارنة بأكثر من 80% خلال الانتخابات التي أجريت عام 2018، وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات في بنجلاديش.

ورفض الحزب الوطني البنجلاديشي نتائج الانتخابات ووصفها بالمهزلة، وكان الحزب قد دعا إلي إضراب عام في جميع أنحاء البلاد يوم الانتخابات.

ورفضت الحكومة انتقادات المعارضة.

وشغلت حسينة سابقا منصب رئيسة الوزراء في الفترة من 1996 إلى 2001، ومن 2009 إلى 2014، ومن 2014 إلى 2018، ومن 2019 إلى 2023.