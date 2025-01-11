غرق سفينة شحن فيتنامية في سنغافورة وإنقاذ جميع أفراد طاقمها

غرقت سفينة شحن فيتنامية، في منطقة البحث والإنقاذ البحري بسنغافورة، وتم إنقاذ جميع طاقمها، الذي يبلغ عددهم 18 فردا.

وتلقت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة تنبيها من سفينة الحاويات، نيكولاي ميرسك، بأنها تلقت نداء استغاثة من سفينة الشحن دولفين18، المسجلة في فيتنام، حسب بيان أصدرته الهيئة اليوم السبت.

وتم إنقاذ جميع البحارة، من قوارب نجاة من قبل سفينة الحاويات، نيكولاي ميرسك، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتردد أن السفينة المنكوبة كانت على بعد حوالي 274 ميلا بحريا، جنوب غرب فونج تاو، في فيتنام. وأصدرت السلطات في سنغافورة تحذيرا للسفن المارة بضرورة توخي الحذر في المنطقة.