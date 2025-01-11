مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 في انفجار ألعاب نارية وسط إقليم البنجاب الباكستاني

لقي 6 أشخاص على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، حتفهم، وأصيب 7 آخرون، في انفجار ناجم عن تجهيز ألعاب نارية، في قرية كوت فولي شاه، بالقرب من منطقة ماندي بهاء الدين، وسط إقليم البنجاب الباكستاني.

وذكرت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع، عندما كان رجلان، يجهزان ألعابا نارية، في الطابق العلوي من منزلهما، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائي، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وتسبب الانفجار القوي في انهيار سقفي منزلين، ووصلت فرق الإنقاذ والشرطة إلى الموقع وانتشلت الجثتين والمصابين من الأنقاض ونقلتهم إلى المستشفيات.

وتم فتح تحقيق بشأن الحادث.