 ضبط شاب تعدى على والدته لرفضها إعطائه نقودا بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط شاب تعدى على والدته لرفضها إعطائه نقودا بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 3:13 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على شاب؛ لاتهامه بالتعدي على والدته بالضرب لرفضها إعطائه نقودا بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية المركزي بوصول السيدة "هانم"، 50 عاما، ربة منزل، مقيمة بالصالحية الجديدة، مصابة بجروح وحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وحالتها العامة حرجة.

تبين حدوث إصابة السيدة على يد نجلها المدعو "محمد"، 20 عاما، مقيم بالصالحية الجديدة؛ وذلك إثر مطالبته لها ببعض النقود وتعديه عليها، حيث كانت السيدة متواجدة داخل حانوت خاص بها فتعدى عليها نجلها بالضرب وقذفها بشعلة كانت تتدفأ بها، ما أحدث إصاباتها.

جرى ضبط الشاب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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