يرى دارين فليتشر، المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد، أن المدرب الجديد للشياطين الحمر يحتاج إلى الثقة من قبل الجماهير، من أجل استكمال الموسم بشكل فعال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فليتشر في تصريحات عبر قناة TNT Sports: "أهم شيء بالنسبة لي هو الاتحاد بين جماهير اليونايتد والمدرب الجديد، إنهم وحدهم في هذا الموقف، وهم وحدهم القادرون على بناء الثقة من خلال تحقيق بعض النتائج".

وأضاف: "تريد أن تلعب كرة قدم جميلة، لكن عليك أولاً أن تجد طريقة للفوز، وستفعل ذلك بالعمل الجاد والالتزام والاجتهاد، قد لا يكون الأداء جميلاً في بعض الأحيان، ولكن من هناك يمكنك أن تتطور وتنمو، عندها فقط يمكنك أن تلعب كرة قدم سريعة ومثيرة".

وتابع: "يمكنك أن ترى أن اللاعبين يحتاجون إلى إعادة بناء أنفسهم، الأمر متروك لهم الآن، عليهم أن يستجيبوا، الثقة هي واحدة من أقوى الأشياء في كرة القدم، وعندما لا تمتلكها، عليك أن تبذل قصارى جهدك وأن تفوز وأن تقاتل وأن تكافح وأن تعمل بجد وأن تفوز بالمباريات، وعندها ستعود الثقة".

وعن لاعبي الفريق، قال: "إنهم لاعبون ذوو خبرة، ولاعبون موهوبون، وأحثهم على إعادة تنظيم صفوفهم، سيأتي شخص ما ليقودهم، وعليهم التأكد من أن لديهم الكثير ليلعبوا من أجله هذا الموسم".

وأتم: "لا يزال هذا الفريق جيدًا بما يكفي لتحقيق النجاح هذا الموسم، لكن عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ويجدوا طريقةً من داخل أنفسهم".