يسعى الأهلي لكتابة تاريخ جديد له بين الأندية العالمية، عن طريق الحصول على المركز الثالث بين عمالقة أوروبا، عندما يواجه بالميراس البرازيلي في اختبار صعب، في الخامسة مساء اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، على استاد "المدينة التعليمية" بقطر.

وفقد الفريقان فرصة المنافسة على الجائزة الكبرى في هذه النسخة حيث فشلا في بلوغ المباراة النهائية للبطولة. وخسر بالميراس صفر / 1 أمام تيجريس أونال المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة ثم سقط الأهلي بثنائية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة .

لم يعد أمام كل من الأهلي وبالميراس سوى الفوز في مباراة اليوم للخروج من هذه النسخة بأفضل نتيجة ممكنة من خلال الفوز ببرونزية هذه النسخة التي تأخرت إقامتها إلى فبراير الحالي بعدما أربكت أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد الروزنامة الرياضية في 2020 .

ويخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية للمرة الثالثة من بين ست مشاركات في المونديال، وسبق للفريق الفوز بالمركز الثالث في 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي ليكون أفضل إنجاز للفريق في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد رمضان "بيكهام"، سعد سمير، أليو ديانج، جونيو أجايي، صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف.

على الجانب الآخر يدخل بالميراس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: مايكي أوليفيرا، لوان جارسيا، جوستافو جوميز، ماتيس فينا.

خط الوسط: فيليبي ميلو، باتريك كاريو، رفائيل فيجا.

خط الهجوم: ويليان سيكويرا، رونيسلون باربوسا، لويز إدريانو.

** صور من غرفتي ملابس الفريقين..