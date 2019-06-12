الكويت تدين وتستنكر الهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي على مطار أبها السعودي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي، والتي استهدفت المطار التجاري لمدينة أبها في المملكة السعودية الشقيقة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، صباح اليوم الجمعة، أوضحت الوزارة في بيان لها أن استمرار مسلسل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وليه تقويض لأمن المملكة والمنطقة، ما يتطلب تحركًا جادًا وسريعًا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت اليوم الخميس ( 12:05 ) 10 فبراير 2022م من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.