 ماكرون: هناك خيارات علمية سيتم طرحها لمكافحة تلوث المحيطات - بوابة الشروق
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ماكرون: هناك خيارات علمية سيتم طرحها لمكافحة تلوث المحيطات

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 11:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 11:49 ص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصير بريست مرتبط بمصير المحيطات، مشيرًا إلى وجود خيارات علمية سيتم طرحها لمكافحة تلوث المحيطات.

وأضاف، خلال فعاليات قمة «محيط واحد» في مدينة بريست، صباح اليوم الجمعة، أن الروح التضامنية بين دول المحيطات ستكون حاسمة إنهاء مآسي البحار.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات قمة «محيط واحد» في مدينة بريست الفرنسية.

وتأتي هذه القمة في إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، وستعنى كذلك بدعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

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