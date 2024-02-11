إنريكي: جلوس مبابي على مقاعد البدلاء طبيعي

فسر لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، موقفه بشأن كيليان مبابي نجم الفريق بعد الفوز على ليل بنتيجة 1/3 مساء السبت في الدوري الفرنسي.

قال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كان من الطبيعي أن يجلس مبابي على مقاعد البدلاء من أجل إراحته".

أضا إنريكي:" لو كانت مباراة نهائية لكنت أشركته".

أتم إنريكي حديثه بالإشادة بالجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، مؤكدا أنه أحد أكثر اللاعبين ثباتا في المستوى، ومن دون شك أحد أفضل الصفقات هذا الموسم.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليل 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، بفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني والذي يلعب غدا مع موناكو.