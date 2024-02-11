استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الأحد، أولياء الأمور لتقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية والتى تستمر لمدة 15 يوما.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أنه تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 85.77%، وسوف يتم دفع رسوم التظلم بواقع 35 جنيه للمادة الواحدة.

وأوضح أنه على ولى الأمر أن يقوم بسداد مبلغ 35 جنيهاً لكل مادة يريد التظلم عن نتيجتها للمعاون المالى بالمديرية أو يقوم بعمل حوالة بريدية بالرقم القومي الخاص بالطالب موجهة باسم مديرية التربية والتعليم بقيمة 35 جنيها عن كل مادة يريد التظلم عنها وذلك بإدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية.

وكان محافظ قنا، اعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية للعام الدراسى 2023-2024م ، بنسبة نجاح 85.77%، وجاءت نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة اتمام التعليم الأساسي (القسم المهني) بنسبة نجاح 88.5%، ونتيجة الفصل الدراسىي الأول للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 88.5%، ونتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي مكفوفين بنسبة نجاح 87.5%.