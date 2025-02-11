كوريا الجنوبية تنظر في إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية النظر جديا في إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال مسئول بوزارة الخارجية زار سوريا مؤخرا للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه أكد اتجاهات المجتمع الدولي والوضع في سوريا، كما تم تأكيد نية حكومة تسيير الأعمال في سوريا المرحبة بما يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية.

وأضاف أنه يعتقد أن البيئة الأساسية لإقامة العلاقات الدبلوماسية أصبحت مواتية.

وكانت سوريا تحتفظ بالعلاقات الوثيقة مع كوريا الشمالية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1966.

يذكر أن سوريا هي الدولة العضو الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.

وإذا أقيمت علاقات دبلوماسية مع سوريا، فهذا من شأنه أن يوسع أفق الدبلوماسية الكورية بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في العام الماضي.