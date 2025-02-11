ثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبادرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني باستعداد بلاده لاستقبال 2000 طفل مريض من قطاع غزة

وأضاف على هامش مباحثات مع العاهل الأردني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقدم هذه الخطوة الأردنية، وستعمل على بقية الأمور مع مصر.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تقديم الدعم على أعلى مستوى، موضحًا أن الأمر ليس معقدًا لفعله مع الولايات المتحدة.

ونوه بأن بلاده ستعمل على السيطرة على هذه المنطقة ليكون هناك استقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن الفلسطينيين الذين يقطنون حاليًّا في القطاع سيعيشون في أماكن أخرى بشكل آمن بدلًا من أن يواجهوا القتل وينزحوا كل عشر سنوات.

ولفت إلى أنه هناك الكثيرين الذين قتلوا على مدار السنوات الماضية بعدما عاشوا في الجميع، موضحًا أنه سينتهي الأمر بأن تكون لديهم مناطق رائعة دون أن يُقتلوا أو الضرر بهم من قبل حماس وغيرها وفق قوله.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله لدى وصولهما إلى مقر البيت الأبيض.