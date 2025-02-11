جيش الاحتلال يدرس بقاء دائما في مخيمي طولكرم ونور شمس

تواصل قوات الاحتلال عدوانها في شمال الضفة الغربية من خلال عملية «الجدار الحديدي»، لإحباط ما وصفته بـ«الإرهاب» في المخيمات.

وفي تطور جديد، تدرس القيادة المركزية في جيش الاحتلال تخصيص كتيبة للبقاء بشكل دائم في مدنية طولكرم، وتحديدا في مخيمي طولكرم ونور شمس وإقامة مراكز عسكرية، وذلك حسبما نشرته وكالة «معا».

ويناقش جيش الاحتلال بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إمكانية إنشاء مواقع عسكرية للتدخل الفوري داخل المخيمات.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن «الغرض من تلك الفكرة هو العمل في مخيمات اللاجئين لخلق استمرارية ووتيرة متزايدة للأنشطة العسكرية، والتعامل مع ما وصفتهم بالمطلوبين والمسلحين».

وتقول «يديعوت أحرنوت»، إن «الجيش كان يعمل في السابق بناء على المعلومات الاستخبارية»، مضيفة: «الآن يتطلب النشاط تحضيرات مختلفة، وإذا نجحت فكرة إنشاء كتيبة مخصصة، فإن القوة الموجودة في المعسكرات ستكون قادرة على التصرف بسرعة نسبية في مواجهة المعلومات الاستخباراتية حول أي نشاط من قبل المسلحين».

وعلى النقيض من العمليات السابقة في شمال الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال هذه المرة أنه ينوي البقاء في مخيمات اللاجئين لفترة زمنية طويلة، والبقاء في المخيمات على مدار الساعة، لمنع المقاومين من إعادة بناء قدراتهم.