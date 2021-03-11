حسن الرداد لوالدته الراحلة: أنتِ السبب في أي حاجة حلوة بتحصلي

شكر الفنان حسن الرداد، والدته الراحلة بكلمات مؤثرة على كل ما قدمته له في حياته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل به الجميع في الثامن من مارس كل عام.

ونشر الرداد، صورة لوالدته عبر حسابه على الانستجرام، وعلق قائلاً: "رسالة متأخرة فى يوم المرأة العالمى، لازم أشكرك على كل اللى عملتيه معايا، ومع كل إنسان قابلك طول حياتك، لو أى حاجة حلوة بتحصل لى فى حياتى أنتِ السبب فيها بعد ربنا، إلى لقاء إن شاء الله يا ماما".

يذكر أن أخر أعمال الفنان حسن الرداد في السينما كان فيلم "توأم روحي" والذي طرح في دور العرض العام الماضي، والعمل من تأليف رضا عزاوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وشاركه البطولة أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.