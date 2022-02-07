المبعوث الأممي يختتم الأسبوع الأول من المشاورات مع مختلف الأحزاب اليمنية

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الجمعة، انتهاء الأسبوع الأول من المشاورات الثنائية مع مختلف المعنيين اليمنيين، في العاصمة الأردنية، عمان.

وقال جروندبرج، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، "إنه اجتمع مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، ووفود من التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري".

وأشار إلى أنهم ناقشوا أفكارا حول إطار العمل، بما في ذلك عملية متعددة المسارات تهدف إلى رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنزاع.

وأوضح المبعوث الأممي، أن الهدف من المشاورات هو جمع الأفكار والآراء والاقتراحات، بطريقة صادقة وصريحة، حول الأولويات العاجلة طويلة الأمد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشدد على أهمية الانخراط بمشاورات مع مجموعات يمنية متعددة حتى يكون الإطار مسترشداً بأصوات مختلفة.

ووفق بيان مكتب المبعوث، فقد أثار المشاركون مجموعة من القضايا فيما يتعلق بجدول أعمال وأوليات المسارات الثلاثة، والمبادئ الموجهة للعملية السياسية، وقضايا متعلقة بتصميم العملية، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى وقف إطلاق النار وضرورة العودة إلى المفاوضات بشكل عاجل واستئناف عملية السلام.

وذكر البيان، أن النقاط الرئيسية التي أثيرت خلال الأسبوع الأول من النقاشات أيضا "الحاجة إلى معالجة المعاناة والتحديات المشتركة التي تواجه جميع اليمنيين، بما فيه ذلك الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد والحاجة إلى التعامل مع الاقتصاد المتصدع".

وأكد البيان، أن المبعوث سيواصل مشاوراته الثنائية المخطط لها مع الأحزاب والمعنيين الآخرين في الأسابيع المقبلة.

وسيلتقي المبعوث الأسبوع المقبل، حسب البيان، بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إمارتياً)، ومؤتمر حضرموت الجامع، وحزب المؤتمر الشعبي العام، وخبراء أمنيين واقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.

وكان المبعوث الأممي، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، بدء سلسلة من المشاورات في عمان، مشيراً إلى أنه سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، أدت إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ بات نحو 80% من اليمنيين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وفقا لتقارير أممية.