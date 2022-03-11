 الكرملين: من غير المستبعد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي - بوابة الشروق
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الكرملين: من غير المستبعد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 12:51 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 12:51 م

أعلن الكرملين، أنه من غير المستبعد إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في المستقبل القريب، قائلا: «لدينا سبب للاعتقاد بذلك»، وذلك حسبما أوردته «الشرق» للأخبار.
وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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