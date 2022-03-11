قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، إن تركيا لا تخطط حاليًا لفرض عقوبات على روسيا، وإنها تريد إبقاء قناة الثقة مفتوحة، وذلك حسبما أوردته «سبوتنيك»، اليوم الجمعة.

ونقلت قناة «هابر» التلفزيونية عن قالين قوله، إنه «في الوقت الحالي لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا، لأننا نريد أن تظل قناة الثقة مفتوحة، وبالطبع لا نريد أن يعاني اقتصادنا».

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف يتوقع عقوبات ضد روسيا من جميع الحلفاء، وهذه إشارة ضمنية أيضًا إلى تركيا.

وفرضت الدول الغربية، عقوبات جديدة ضد روسيا، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا.

وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح موسكو.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.