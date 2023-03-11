قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها أكثر من قدمت أعمالا تهتم بالمرأة وقضاياها على مدار تاريخ السينما المصرية، مشيرة إلى أن معظمها أعمالا روائية للأديب إحسان عبد القدوس.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ليالي TEN» مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة قناة «TEN»، على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، أن أعمالها تناولت جميع قضايا المرأة من منظورات ورؤى مختلفة لكتاب كبار مثل وحيد حامد ومصطفى محرم.

وتابعت: «من حظي أنني قدمت معظم هذه الأعمال وتناولت هذا الكم الكبير من قضايا المرأة».

وأعربت عن رضاها إزاء ما قدمته للشاشة، معقبة: «حققت خلال رحلة كفاحي الطويلة كل ما حلمت به وتمنيته، ونالت أعمالى إعجاب الجمهور، وحصلت على جوائز»، مشيرة إلى سعادتها ببقاء أعمالها في ذاكرة المشاهد والجمهور.

وأوضحت أنها لا تزال تحتفظ برواية عباس محمود العقاد «سارة» في مكتبتها؛ منوهة أنها لم تترجم إلى عمل نسوي إلى الآن ، معقبة: «كنت أتمنى أقدمها، لكن الوقت مضى، وأصبحت لا تصلح لعمري».

وانتهت مساء الجمعة، فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وفي ختام الفعاليات، أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إطلاق برنامج تدريب للفتيات في القرى المختلفة على صناعة الأفلام.