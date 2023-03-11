تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة في عدة مناطق في إسرائيل، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي، ضد مساعي حكومة بنيامين نتنياهو، لإجراء تعديلات جذرية على نظام القضاء، من شأنها القضاء بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا، من وجهة نظر هؤلاء المتظاهرين.

وتصر حكومة نتنياهو الائتلافية على المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات، ولو جزئيًا، رغم الاحتجاجات ونظمت تظاهرات واحتجاجات في أكثر من 100 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس المحتلة.

وشارك أكثر من 100 ألف شخص في تظاهرة انطلقت من ميدان "هبيما" وسط مدينة تل أبيب، باتجاه شارع "كابلان"، مرددين هتافات من ضمنها: "ديمقراطية" و"حكومة مجرمة"، وأغلق المتظاهرون شوارع وتقاطعات رئيسية في مدينة كرمئيل شمالا.

ونظمت تظاهرة في مدينة بات يام، وهي مقعل لحزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة، في ثاني تظاهرة احتجاجية تشهدها المدينة.

وشارك أكثر من 50 ألف شخص في تظاهرة بمدينة حيفا، وأغلقوا مفترقات رئيسية شرق المدينة، كما خرجت تظاهرات في روحوفت والنقب ونتانيا وكريات شمونة وإيلات.