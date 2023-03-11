تقرير: مقتل ضابطين في اشتباك مع مسلحين في إيران

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لقى ضابطا شرطة حتفهما في اشتباك مع مسلحين في منطقة جولشن التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

ووفقًا لتقرير اليوم السبت الصادر من موقع قوات الأمن الداخلي الإيراني، "في صباح يوم 10 آذار مارس تعرض ضباطا دورية في قضاء جولشن في سيستان وبلوشستان لهجوم من قبل الأوغاد أثناء قيامهم بمهمة أمنية لصلاة الجمعة وضمان سلامة الأشخاص في ضواحي المدينة"، بحسب الإذاعة الإيرانية.

وأضاف التقرير، أن الضابطين لقيا حتفهما إثر إصابتهما بأعيرة نارية في الهجوم.

وتشهد سيستان وبلوشستان اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، مثل جيش العدل وفرقان، التي تقول إنها تدافع عن البلوش "السنة" وتطالب بحقوقهم.