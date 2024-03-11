رئيس جامعة دمياط يشهد السيمنار العلمي لقسم الترميم بكلية الآثار

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، السمينار العلمي لقسم الترميم بكلية الآثار، و ذلك للتسجيل لدرجة الماجستير.

وأوضح الدكتور حمدان ربيع في بيان له، اليوم، أن الجلسة ناقشت 3 موضوعات للتسجيل لدرجة الماجستير بقسم الترميم، قدمتهم كلاً من الباحثة إيمان رضوان، المعيدة بقسم الترميم، والباحثة حسناء حسوبة، والباحثة تسنيم محمود.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة الاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والبحث بنظام الذكاء الإصطناعي و غيره، الارتقاء بالبحث العلمي والتسهيل على الباحثين، بالإضافة إلى الاشتراك بالمشاريع الممولة سواء المحلية أو الدولية نظراً لأهميتها في ثقل خبرات الباحث، إضافة للنشر العلمي الممول من خلالها.

جاء ذلك بحضور يسر عز الرجال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونبيل سعيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و محمد عبد البر، رئيس قسم الترميم، والدكتورة مروة أبو الليف، المدرس بقسم الترميم.