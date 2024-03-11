تصفية 3 عناصر من حركة الشباب جنوب غرب الصومال

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أعلن الجيش الصومالي، تصفية ثلاثة من "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية مشتركة مع الشركاء الدوليين جنوب غرب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين، "استهدفت العملية العسكرية التي جرت في مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى تجمعا لعناصر مليشيات الخوارج أثناء تخطيطهم لعملية إرهابية"، مشيرة إلى أن العملية العسكرية أسفرت أيضا عن تدمير المتفجرات التي كانوا يعدونها.

وطبقا للوكالة، "يشن الجيش الوطني عمليات عسكرية لملاحقة فلول مليشيات الخوارج في المناطق التابعة لولايات هيرشبيلى وجلمدج وجوبالاند، حيث أسفرت تلك العمليات عن خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.