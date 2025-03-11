الأهلي يخسر 6 نقاط بانسحابه من مواجهة الزمالك

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يواجه الأهلي عقوبة إدارية بخصم ست نقاط من رصيده في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد انسحابه من مواجهة الزمالك، اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

لم يحضر الأهلي إلى ستاد القاهرة تمسكا بقراره بتأجيل المباراة لحين الاستعانة بحكم أجنبي، ورفض قرار اتحاد الكرة بإسناد اللقاء للحكم المصري محمود بسيوني.

وبررت إدارة الأهلي قرارها التزاما بقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة باستدعاء حكام أجانب للمواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ولكن حضر الزمالك إلى ستاد القاهرة وأعلن مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو التشكيل الرسمي وأجرى عمليات الإحماء، واستعد للمباراة التي أنهاها الحكم محمود بسيوني بعد 15 دقيقة من موعدها وفقا للمهلة المحددة.

وتنص لوائح رابطة الأندية أن الفريق المنسحب من مباراة يخسر اعتباريا بنتيجة صفر / 3 ويخصم أيضا 3 نقاط أخرى من رصيده.

ووفقا لهذا البند فقد تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بينما قفز الزمالك إلى 35 نقطة، وابتعد بيراميدز في الصدارة بفارق 6 نقاط قبل مواجهة المصري البورسعيدي، غدا الأربعاء.