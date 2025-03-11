هل تُبت عن المشاهد الجريئة؟ خالد سرحان يعترض على سؤال أسما إبراهيم: هو أنا عملت عشان أتوب

قال الفنان خالد سرحان، إنه لم ولن يُقدم أي مشاهد جريئة في مشواره الفني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن موقفه الثابت في الوسط الفني أنه لا يفضل أبدًا تقديم هذه المشاهد.

واعترض سرحان، على صيغة سؤال مقدمة البرنامج عندما قالت له «قلت إنك تُبت عن المشاهد الجريئة بسبب مجتمعنا المحافظ، فهل هذا الموقف ناجم عن قناعة شخصية أم لعدم الصدام مع الجمهور».

وجاء اعتراض سرحان لكونه لم يُقدم مثل هذه النوعية من الأفلام في مسيرته الفنية، قائلا: «هو أنا عملت علشان أتوب».

ولفت إلى أنه لا تُعرض عليه مشاهد جريئة من الأساس، مجددا التأكيد على أنه لا يُرجح هذه الأعمال كونها لا تشبهه.