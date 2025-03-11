ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأوكراني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأجريت للرئيس الأوكراني مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

وعقد ولي العهد والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما عبر الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.