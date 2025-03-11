مبعوث ترامب يخطط لزيارة موسكو ولقاء بوتين

أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لزيارة موسكو في الأيام المقبلة لعقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب وكالة رويترز، تأتي هذه الزيارة في وقت حساس حيث يواصل ويتكوف، الذي يشغل منصب مبعوث ترامب للشرق الأوسط، لعب دور متزايد في جهود إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ووفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن ويتكوف سيبحث في موسكو سبل التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر في أوكرانيا، في خطوة قد تمثل تحولا مهما في الجهود الدبلوماسية الدولية.

وتسعى الولايات المتحدة عبر هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا في إطار البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

من جهتها قالت كالة بلومبرج، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن ويتكوف كان يخطط للسفر هذا الأسبوع في رحلته الثانية إلى روسيا بصفته مبعوث ترامب.

وكان من المقرر أن يتزامن سفر ويتكوف مع اجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين ووزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز في السعودية.