استمرار تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم

استمر تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها بشدة أمس، مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية مع كندا لتفقد سوق الأسهم الأمريكية أكثر من 9% من مستواها القياسي الذي سجلته منذ حوالي شهر.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية في تعاملات الصباح بنسبة 1ر1% بعد إعلان ترامب مضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%. وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة رد مباشر على قرار حكومة إقليم أونتاريو الكندي فرض رسم بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية بمقدار 517 نقطة أي بنسبة 2ر1% بحلول الساعة العاشرة و36 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر0% في تعاملات الصباح.