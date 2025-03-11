أوغندا ترسل قوات خاصة إلى جنوب السودان لحماية الحكومة

أرسلت أوغندا عددا غير معلوم من الجنود إلى جنوب السودان في محاولة لحماية حكومة الرئيس سالفا كير الهشة في الوقت الذي تهدد فيه الخصومة القوية مع نائبه بعودة الحرب الأهلية.

وقال الميجور جنرال فليكس كولايجي المتحدث باسم الجيش الأوغندي إنه تم إرسال أفراد القوات الخاصة الأوغندية إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان " لدعم حكومة جنوب السودان" لمواجهة تقدم محتمل للمتمردين نحو المدينة.

وأضاف" لقد أرسلنا القوات إلى هناك منذ يومين"، موضحا" نحن لسنا هناك لحفظ السلام".

وقال كولايجي لوكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء إنه من خلال إرسال جنود أوغنديين إلى جوبا، فإن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يتحرك ليكون ضامنا لعملية السلام التي أبقت كير ونائبه رياك مشار سويا في حكومة وحدة وطنية.