إسرائيل تشن ضربات على جنوب سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شن ضربات على ما وصفها بـ"مواقع عسكرية" في جنوب سوريا، زعم أنها كانت تحوي رادارات ووسائل رصد تستخدم "لأغراض استخباراتية"، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات على البنية التحتية العسكرية السورية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن هذه الرادارات ووسائل الرصد "تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي شن غارات أخرى على مقرات قيادة ومواقع عسكرية "احتوت على وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قواعد عسكرية سورية بما في ذلك في اللاذقية، منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، كما حركت قواتها داخل منطقة منزوعة السلاح خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.

ونددت دول عدة، بالتوغل الإسرائيلي كونه يمثل خرقاً للاتفاق الذي أبرم بعد حرب عام 1973.

ومطلع مارس، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية على محيط مدينة طرطوس، غرب سوريا، دون خسائر بشرية، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف موقعاً في منطقة القرداحة بسوريا، زاعماً أنه "مخزن سلاح تابعة للنظام السوري السابق".