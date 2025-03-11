قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته ستجتمع مع روسيا اليوم أو غدا لعرض الاقتراح الأمريكي للوقف الفوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، وإنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا للبيت الأبيض.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن "رقصة التانجو تحتاج لشخصين".

وأكد ترامب أنه يريد أن ينهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، معربا عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف النار، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وأعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، في وقت سابق الثلاثاء، في بيان مشترك، أن كييف وافقت على اقتراح أمريكي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم.

وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار المقترح يمكن تمديده بموافقة متبادلة من الطرفين، ويخضع للقبول والتنفيذ المتزامن من قبل روسيا، وأن الولايات المتحدة ستبلغ موسكو بأن المعاملة بالمثل من جانب روسيا هي مفتاح تحقيق السلام.

كما أورد البيان أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما في السعودية على إبرام اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا.

ووافقت واشنطن من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف فوراً.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن الوفدين الأمريكي والأوكراني ناقشا أهمية جهود الإغاثة الإنسانية كجزء من عملية السلام، خاصة خلال وقف إطلاق النار المقترح بما في ذلك تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسراً.

وفي أول تعليق على الاتفاق الجديد، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات.

وقال روبيو للصحفيين بعد محادثات استمرت أكثر من ثماني ساعات في جدة: سننقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم.