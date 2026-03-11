أصدرت مجلة (فوربس) قائمتها السنوية الـ40 لأثرياء العالم، مسجلة رقما قياسيا في عدد المليارديرات وارتفاع ثرواتهم بشكل غير مسبوق.

وفق فوربس ضمت القائمة هذا العام 3428 مليارديرا، بزيادة قدرها 400 عن العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ إطلاق القائمة في عام 1987 ، حيث بلغ إجمالي ثروتهم الإجمالية 20.1 تريليون دولار مقابل 16.1 تريليون دولار في 2025.

ويملك 20 شخصا حول العالم ثروات تتجاوز 12 رقما، وهو رقم قياسي جديد.

وتصدر إيلون ماسك قائمة المليارديرات للعام الثاني على التوالي ليصبح أغنى شخص في التاريخ بثروة تُقدّر بنحو 839 مليار دولار، بعد أن ارتفعت ثروته بمقدار نصف تريليون دولار خلال العام الماضي مدفوعة بارتفاع قيمة شركتي تسلا وسبيس إكس، اللتين تستعدان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في 2026. ويُعد ماسك أول شخص في التاريخ يصل إلى حاجز 800 مليار دولار، في طريقه ليصبح أول تريليونير عالمي.

وضمت القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ارتفعت ثروته بنسبة 27%، لتصل إلى ما يُقدّر بـ 6.5 مليار دولار، واحتل ترامب المرتبة 645 عالميا.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد المليارديرات، حيث بلغ عددهم 989 مليارديرا، وهو رقم قياسي، بإجمالي ثروة 8.4 تريليون دولار. وجاءت بعدها الصين القارية بعدد 539 مليارديرا، فيما احتلت الهند المرتبة الثالثة بـ 229 مليارديرًا.

وشهدت قائمة فوربس هذا العام خروج 89 شخصًا عنها، من بينهم مؤسس شركة Shift4 للمدفوعات والرئيس الحالي لوكالة ناسا، جاريد إسحاقمان، وقطب العقارات تشارلز كوهين، إلى جانب آخرين. كما توفي 39 مليارديرًا آخر خلال العام.

شهدت قائمة فوربس لهذا العام دخول 390 وافدًا جديدًا، من بينهم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والرياضة والأعمال، مثل الموسيقي ورائد الأعمال دكتور دري، والمغنية بيونسيه نولز كارتر، وجريج أبيل، خليفة وارن بافيت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي، وأسطورة التنس روجر فيدرر، والمستثمر كيمبال ماسك شقيق إيلون ماسك، ونيكول شاناهان، المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس والزوجة السابقة لـ سيرجي برين.