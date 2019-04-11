المفوضية الأوروبية تدعو جميع الأطراف في السودان إلى الإحجام عن العنف

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دعت المفوضية الأوروبية جميع الأطراف في السودان اليوم الخميس، إلى الإحجام عن اللجوء للعنف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانسيتش في بيان: "ندعو إلى عملية سياسية سلمية وشرعية وشاملة وذات مصداقية تضع في اعتبارها رغبات الشعب السوداني والحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية".

وحذرت وزارة الخارجية الألمانية، وأيضا السفارة الأمريكية في الخرطوم اليوم من اندلاع أعمال شغب عنيفة في العاصمة. وقالت الخارجية الألمانية: "تطورات الوضع هناك غير واضحة".

كان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف أعلن في وقت سابق اليوم الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.

وأعلن "تجمع المهنيين" السوداني المعارض رفضه "للانقلاب" ودعا إلى استمرار الاحتجاجات لحين تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وقال التجمع في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر": "مستمسكون بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتدارا حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة".

واعتبر التجمع أن "سلطات النظام نفذت انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها".