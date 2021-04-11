قيرغيزستان تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الأحد، 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 90 ألفا و227 اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 101 حالة شفاء من المرض، مما رفع اجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و925 حالة.. فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جراء المرض، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1522 حالة.

وأضاف المركز أن 838 مريضاً بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 25 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة، فقد أكدت الصحة الكازاخية أن 849 شخصاً في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.