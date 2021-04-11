بولندا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الأحد، 21 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليونين و574 ألفا و631 حالة.

وأوضح "راديو بولندا" أن السلطات الصحية سجلت اليوم، أيضا، 245 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و421 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى الآن بلغ مليونين و171 ألفا و301 شخص، فيما يرقد أكثر من 33 ألف شخص في المستشفيات لتلقي العلاج.. ويتلقى أكثر من 300 ألف شخص العلاج في المنازل.