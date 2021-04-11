كوريا الجنوبية تقرر استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا غدا الاثنين

قررت كوريا الجنوبية، استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد التعليق المؤقت لهذا التطعيم في البلاد وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامته.

ووفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الأحد، قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية - إنها ستستأنف إعطاء لقاح أسترازينيكا للفئات المؤهلة للحصول على اللقاحات ابتداءً من يوم غد الاثنين باستثناء أولئك الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أقل.

وكانت كوريا علقت استخدام لقاح أسترازينيكا يوم الأربعاء الماضي، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا ومدرسي التربية الخاصة والممرضات في المدارس، وسط مخاوف متزايدة بشأن الارتباط بين اللقاح وحالات تجلط الدم غير العادية في البلاد وخارجها.

وفي يوم الخميس الماضي، اتخذت كوريا الجنوبية قرارًا مؤقتًا لاستئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا مستشهدة ببيان وكالة الأدوية الأوروبية الذي ادعى أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره المحتملة، وسبق أن قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 3 حالات للجلطات الدموية بين متلقي أسترازينيكا في البلاد، ومن بينها حالتان في العشرينات من العمر وتبين أن الحالة الأولى المبلغ عنها في الشهر الماضي هي امرأة في الستينيات من عمرها توفيت بعد أخذ لقاح أسترازينيكا.

ومنذ أن بدأت كوريا الجنوبية حملة التطعيم الوطنية في 26 فبراير، تم تطعيم ما مجموعه 1,156,950 شخصًا حتى اليوم الأحد، وتم إعطاء لقاح "أسترازينيكا" إلى 916,780 شخصًا، ولقاح "فايزر" إلى 300,680 شخصًا وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح 60,510 أشخاص، وتخطط البلاد لتطعيم 12 مليون شخص ضد كوفيد-19 بحلول نهاية يونيو القادم.