النمسا تسجل 10 آلاف و635 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

سجلت النمسا، 10 آلاف و635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 18 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و987 ألفا و385 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و226 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضا، إعطاء 18 مليونا و191 ألفا و651 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.