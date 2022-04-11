التنمية المحلية: الانتهاء من 16 مدفنا صحيا للنفايات خلال مارس الماضي

• نفكر في تأسيس شركة من خلال هيئة نظافة القاهرة.. وسنقدم المقترح لرئاسة الوزراء





قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة، التي تتضمن إنشاء مدافن صحية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات.

ولفت -خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس- إلى أن الخطة تتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.

واستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، موضحًا الانتهاء من 16 مدفنا صحيا، والعمل على تنفيذ 10 مدافن أخرى، وتبلغ إجمالى الاستثمارات نحو 800 مليون جنيه، أما مصانع تدوير ومعالجة المخلفات فبلغ عددها 31 مصنعا، 23 منها يتبع القطاع الخاص، و8 تتبع المحافظات، وتم إنشاء 5 مصانع جديدة، وجارِ الانتهاء من مصنعين، وتبلغ الاستثمارات نحو 750 مليون جنيه.

وأضاف -خلال الاجتماع الذي يناقش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع- "نحتاج لجلسة أخرى مع لجنة الإدارة المحلية بشأن الجزء الخاص بالقرى والترع والمصارف"، مؤكدا أن الوزارة تعمل للتنسيق بين وزارة البيئة والرى، خاصة فيما يخص الترع والمصارف.

فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نريد أيضا جلسة من أجل هيئة نظافة القاهرة والجيزة"، مؤكدًا أن هذه الهيئات تحصل على دعم كل عام من خزانة الدولة، لكنها دائما تخسر، وتابع: "نحتاج إلى اجتهاد أكثر لنرى حلا لهذه الهيئات".

وعقّب شعراوي: "رئيس هيئة نظافة القاهرة يعمل بجدية وأمانة، ونفكر أن نؤسس شركة من خلال الهيئة، وسنقدم هذا المقترح لرئاسة الوزراء. يوجد لدى الهيئة 12 ألف موظف، ويعمل في النظافة 2000 فوق سن 55 عاما، وسنأخذ منه عدد إداريين ويتم تدريبهم".