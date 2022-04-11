المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء للمرة الأولى منذ تعيينه

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه.

وقال مصدر ملاحي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن المبعوث الأممي وصل إلى مطار صنعاء الدولي ظهر اليوم قادما من العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن هذه أول زيارة له إلى صنعاء منذ تعيينه في أغسطس 2021.

وأمس الأحد، عقد المبعوث الأممي لقاءات في مسقط مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام.

ومن المرجح أن يعقد المبعوث الأممي مباحثات مع قيادة جماعة الحوثي، تتناول سبل ترسيخ الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا لمدة شهرين، وإقناع الجماعة بالدخول في مشاورات مباشرة مع الحكومة اليمنية لحل أزمة البلاد.