محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف بخطة 2023-2024

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن؛ من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطط المستقبلية المقترحة لتنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2023/2024، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس علي سالم مدير مديرية الطرق.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ على الخرائط الشوارع المقترح رصفها، مشيراً إلى إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية التي تساهم في تحقيق سيولة للحكة المرورية، وأوضح أن أعمال الرصف والتطوير تشمل (عمل أرصفة، وضع بلدورات، وضع أعمدة إنارة ديكورية وبالوعات لصرف مياه الأمطار).

كما أوضح المحافظ أن أعمال الرصف ستتم داخل المدن من خلال الخطة الاستثمارية، في حين سيتم رصف الطرق داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تتم الآن داخل مركز زفتى في المرحلة الأولى إلى جانب مراكز (كفر الزيات، المحلة، بسيون وقطور) والتي تستعد لبداية المرحلة الثانية.

وقال المحافظ إن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارعا وطريقا بطول 517 كم.