قالت الفنانة صبا مبارك، إن شخصية «يمنى» التي لعبت دورها بمسلسل «لحظة غضب» الأقرب إلى قلبها، مشيرة إلى أنها تحبها وتتعاطف معها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «ON»، مساء الأربعاء: «أعشقها لأن فيها براءة غير عادية، وأخطبوط في نفسها بتعرف تتصرف في أكثر من حاجة».

وأكملت: «يمنى تبدو إنها مش ذكية أوي، لكنها ذكية جدًا وبتعرف تتصرف، ومع الأحداث كذبها بيكون معقد أكثر وبه طبقات أكثر».

وأشارت إلى أن «يمنى» شخصية ذكية جدًا لكنها لم تحصل على الفرصة المناسبة التي تساعدها على الحصول على حقها.

واستطردت: «هي غضبت في لحظة فكل الأبواب اتفتحت قدامها، أنا بحبها أوي، أكيد مش متفقة معاها إنها قتلت، لكني متعاطفة معاها جدًا».

مسلسل «لحظة غضب»، من بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبد الرحمن، وريم خوري، وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

