رئيس كوريا الجنوبية: أقبل بتواضع الهزيمة في الانتخابات البرلمانية

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الخميس، إنه سيقبل بتواضع نتائج الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه في الانتخابات البرلمانية.

وحققت المعارضة الليبرالية في كوريا الجنوبية، فوزا ساحقا على حزب "سلطة الشعب" الحاكم بزعامة الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول في الانتخابات البرلمانية في البلاد التي جرت أمس الأربعاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الحزب الديمقراطي، إلى جانب الحزب الأصغر التابع له، التحالف الديمقراطي الكوري، سيشغل 175 مقعدا، مما يمنحه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي تتألف من 300 مقعد.

وحصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم والحزب التابع له على 108 مقاعد.

وقدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو، استقالته من منصبه بعد الهزيمة الساحقة لحزب "سلطة الشعب" الحاكم في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقالت إذاعة "كي بي إس" الكورية الجنوبية ووكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن مسؤولين من المكتب الرئاسي في سول اليوم الخميس، إن هان قدم شخصيا طلب استقالته إلى الرئيس الكوري الجنوبي.

وقدم مستشارون رئيسيون للرئيس يون وموظفون آخرون في مكتبه استقالاتهم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الموظفين في مكتب الأمن القومي لم يقدموا استقالاتهم.

ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان الرئيس يون سوك يول سيقبل طلبات الاستقالة أم يرفضها.

وقال الرئيس يون: "سأقبل بتواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية.

وأضاف الرئيس يون، إنه يركز على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتباطئ وتحسين الظروف المعيشية.

ومني المحافظون بزعامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بهزيمة قاسية للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات البرلمانية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وتعهد يون بإصلاح شؤون الدولة.

وكان أكثر من 44.25 مليون مواطن مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء.

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 67%، وهي أعلى نسبة منذ 32 عاما.