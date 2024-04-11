هونج كونج تمنع دخول صحفية لتغطية محاكمة ناشط

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رفضت سلطات هونج كونج، دخول صحفية بولندية تعمل لدى منظمة مراسلون بلا حدود، لإعداد تقرير عن محاكمة الناشط السياسي جيمي لاي، حسبما ذكرت المنظمة اليوم الخميس.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، أن ألكسندرا بيلاكوفيسكا كانت تعتزم متابعة جلسة محاكمة لاي، الذي يواجه حكما محتملا بالسجن المؤبد على خلفية "تعريض الأمن القومي للخطر".

وتابعت بيلاكوفيسكا: "لقد احتجزوني لمدة ست ساعات، واستجوبوني وفتشوني وفتشوا متعلقاتي عدة مرات. وبعد كل هذا تم ترحيلي بذريعة غامضة".

وأضافت: "تظهر هذه المحنة مدى خوف سلطات هونج كونج من موظفي المنظمات غير الحكومية وأنصار حقوق الإنسان الذين يسعون إلى تغطية المناخ الاستبدادي الذي ترسخ في المنطقة الني كانت معقلا لحرية الصحافة".

وذكرت مراسلون بلا حدود أنها تعتقد أنه تم ترحيل مراسلتها لأنها غطت بداية محاكمة لاي في ديسمبر.

كان لاي -76 عاما- أسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية التي تم إغلاقها في المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في 2021. وصدر حكمان بالسجن بحقه بالفعل ويقبع في السجن منذ ثلاث سنوات.

وتضع مراسلون بلا حدود هونج كونج في المركز الـ 140 بين 180 دولة ومنطقة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة. وجاءت كوريا الشمالية في المركز الأخير، والصين في المركز قبل الأخير.