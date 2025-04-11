الداخلية: ضبط 358 قضية مخدرات و169 سلاح ناري خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 358 قضية مخدرات بإجمالي 409 متهمين، 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 144 متهمًا، وتنفيذ 85044 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين وارتكبو 6 حوادث متنوعةـ كما تم ضبط 27 متهمًا هاربًا، و22 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، و271 دراجة نارية مخالفة، و26097 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحص الأمن 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.