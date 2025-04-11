محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة الركوب بنسبة 15% عقب رفع أسعار الوقود

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، تعريفة ركوب سيارات الأجرة للمواصلات العامة العاملة على الخطوط وكذلك سيارات السرفيس، على أن لا تزيد الأجرة الجديدة عن 15%، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار الوقود.

ووجه محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كل من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث التموين، ومدير إدارة مرور الدقهلية، ومدير مباحث مرور الدقهلية، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي المختصة، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، ومدير عام المواقف بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن مهمة اللجنة تتمثل في تكثيف الحملات الرقابية التموينية على محطات الوقود لعدم الاحتكار أو استغلال المواطنين، وكذلك على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين. كما شدد على متابعة انتظام العمل على الخطوط الداخلية والخارجية بمواقف السيارات بنطاق المحافظة، وشن حملات تموينية على الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور شخصياً على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المواطنين، مشيراً إلى زيادة سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى 200 جنيه وتوصيلها للمنازل بسعر 210 جنيه، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 400 جنيه وتوصيلها للمحال بسعر 420 جنيه. كما أشار إلى عدم وجود زيادة في سعر تموين غاز السيارات.

وتابع المحافظ أن لجنة التسعير التلقائي للوقود قررت تعديل تعريفات ركوب السيارات الأجرة العاملة على جميع الخطوط بنطاق المحافظة على ألا تزيد عن 15% وفقاً للتعريفات المعتمدة من المحافظ. ووجه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر بمواقف السيارات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارة تتضمن التسعيرة الجديدة وخط السير وعدد الركاب.

يذكر أن الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية تشمل رفع سعر البنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه، والبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25، والبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75، والسولار من 13.5 إلى 15.5.

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى من المواطنين.