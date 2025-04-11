يشارك العرض المسرحي "جدول الضرب"، كتابة وإخراج محمد فرج، في مسابقة الفضاءات غير التقليدية في الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، وذلك في العاشرة مساء الأحد المقبل على المسرح الروماني بأكاديمية الفنون بالهرم، ويقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 15 أبريل المقبل على مسارح أكاديمية الفنون.

والعرض يدور حول فكرة الإنسانية، وأزمة الشخص المثقف مع المجتمع الذي غلبت عليه المادية والتدني الأخلاقي.

"جدول الضرب" بطولة فريق المسرح في كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، وديكور محمد طلعت، وملابس وماكياچ نوردين بحر، ودعاية وبامفلت چون رؤوف، وإضاءة عز حلمي، ومهندس صوت أحمد أمين، وأشعار محمد فوزي، واستعراضات محمد بحيري، وتأليف موسيقي وألحان زياد هجرس، ومساعدو الإخراج آدم الشافعي ومحمد الحارس وعبدالله الحارس، وإدارة مسرحية رنا الطرابيلي، ومخرج مساعد أحمد حسونة، ومخرجان منفذان نور الدين زكي وماجد لطفي، وشكر خاص لكل من محمد حسن وعبدالله المداح، وعمر سليمان.

يذكر أن هذه الدورة هي الدورة الأولى للمهرجان وتحمل اسم الدكتور أشرف زكي، وتقدمت للمهرجان أكثر من 160 عرضًا مسرحيًا في المسابقتين: مسابقة فضاء العلبة الإيطالي، ومسابقة الفضاءات غير التقليدية، رئيس المهرجان الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويدير المهرجان، المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي، والمشرف على مسرح نهاد صليحة.