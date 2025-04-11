جراديشار ووسام أبو علي يقودان قائمة الأهلي أمام بيراميدز

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كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الغد أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء غدًا السبت، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الدوري العام.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد ثنائي هجومي هو وسام أبو علي ونيتس جراديشار، بجانب حسين الشحات وأشرف بن شرقي ومروان عطية في خط الوسط.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - محمد عبد الله

خط الهجوم: وسام أبو علي - نيتس جراديشار.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بيراميدز.